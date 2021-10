Safran: le drone Patroller en surveillance maritime déployé avec succès en Suède

C’est le premier déploiement du drone aérien Patroller, développé par le groupe français Safran, dans une configuration de surveillance maritime et dans un pays étranger. Il a été conduit dans le cadre d’OCEAN2020, un projet financé par la Commission Européenne au titre de l’Action Préparatoire de Recherche de Défense (PARD) et axé sur l’emploi de drones aériens (UAV), de surface (USV) et sous-marins (UUV) en milieu maritime. Tous les engins concernés, dont le Patroller, ont été envoyés fin août en Suède pour effectuer la démonstration d’ensemble finale de ce projet, lancé début 2018.

L’objectif était de tester ces différents drones en cond…