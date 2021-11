Marine Tech va livrer un nouveau drone de surface à la Marine nationale

La PME varoise Marine Tech est en train d’achever un petit drone de surface destiné à la Marine nationale, a appris Mer et Marine. Cet engin, conçu pour effectuer des missions hydrographiques, sera livré prochainement à la Direction Générale de l’Armement, qui a notifié ce marché le 22 décembre 2020 suite à un appel d’offres émis en 2019. Le contrat et ses options pourront aller jusqu’à 20 drones. « L’objectif est d’expérimenter l’emploi de petits drones de surface destinés à effectuer des levés bathymétriques par des profondeurs allant au moins jusqu’à 250 mètres au profit d’activités opérationnelles de la Marine. Deux modes d’emploi sont envisagés : l’un autonome et l’autre téléguidé. La tranche fixe de ce marché prévoit l’acquisition d’un drone de surface et son maintien en condition opérationnelle pendant 3 ans. Des tranches optionnelles sont prévues permettant de pouv…